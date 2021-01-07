Пермские дайверы установили ёлку на палубе затонувшего парохода из Мурома. Судно «Вера Фигнер» в военные годы перевозило детей из блокадного Ленинграда.

Пермские дайверы установили ёлку на палубе затонувшего парохода из Мурома. Судно «Вера Фигнер» в военные годы перевозило детей из блокадного Ленинграда. К слову, нарядить главный символ Нового года их попросила блокадница Людмила Трубникова.Пароход лежит на глубине 18 метров. Подводники нашли его на дне реки Силвы и выполнили просьбу женщины.Судно было построено в 1904 году на заводе Валенкова в Муроме. Первоначально оно носило название «Императрица Екатерина», а переименовано было в 1928 году.Списали корабль в 1960 году из Камского речного пароходства и отбуксировали к одной из местных деревень. Некоторое время он выполнял роль плавучей турбазы, а позднее затонул во время зимовки.