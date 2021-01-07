Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего.

Серьезная авария с пострадавшими произошла сегодня во Владимирской области. Сообщили в пресс-службе регионального МЧС.В 15.50 в ГУ МЧС России по региону поступило сообщение о ДТП на 36 км автодороги Колокша – Кольчугино. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, патруль, ГИБДД. По данным "Вестей", на ходу у лесовоза оторвался прицеп и он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем. В этот момент в легковушке находилась семья с 4-летним ребенком. В результате ДТП пострадали мужчина и женщина. Они доставлены во владимирскую БСП. Мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.МЧС проводилась деблокировка пострадавшего. Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 14 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 4 человека, 1 единица техники.