Всего в ликвидации последствий аварии принимало участие 20 человек, а также 8 единиц техники. От МЧС - 9 человек и 2 единицы техники.

Сегодня, 7 января, в 15:50 в региональное МЧС поступил сигнал о ДТП. На 36-ом километре трассы «Колокша – Кольчугино» легковушка столкнулась с прицепом лесовоза.Как сообщает пресс-служба ведомства, на место выехали сотрудники МЧС, скорая помощь, инспекторы ГИБДД.Известно, что имеются пострадавшие. Спасатели провели деблокировку. Всего в ликвидации последствий аварии принимало участие 20 человек, а также 8 единиц техники. От МЧС - 9 человек и 2 единицы техники.