Главный новогодний волшебник прибыл с поздравлениями в Петушинский район.

Сотрудники петушинской полиции при содействии Общественного совета и Совета ветеранов приняли участие в ежегодной Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз». Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Соблюдая необходимые меры безопасности, участники акции посетили семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Дети прочитали подготовленные праздничные стихи и исполнили песни. Гости напомнили, что правила безопасного поведения дома и на улице необходимо соблюдать и во время зимних каникул. Всем ребятам вручили сладкие подарки и световозвращающие элементы, пожелав новых достижений и радости в новом году.