Стали известны подробности пожара в Гусь-Хрустальном, в котором погибла молодая женщина.

Стали известны подробности пожара в Гусь-Хрустальном, в котором погибла молодая женщина.6 января в 16.43 поступило сообщение о загорании в квартире малосемейки д. 2/7 на Теплицком проспекте. По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдался сильный дым, который шёл из окна квартиры на 4 этаже 5-этажного дома.Из-за сильного задымления жильцы 4 и 5 этажей оказались заблокированы в своих квартирах. Сотрудники МЧС России незамедлительно приступили к спасению и эвакуации людей.С 4 этажа при помощи автолестницы АЛ-30 были спасены двое молодых людей. С 5-го с использованием спасательных устройств через задымлённый подъезд были выведены 2 женщины, таким же образом был спасён ребёнок. Ещё 30 человек, проживающих в данном подъезде, были эвакуированы.Параллельно со спасением людей шло тушение пожара. Огонь был оперативно ликвидирован на площади 12 кв.м. Благодаря оперативным и слаженным действиям, предотвращено распространение пожара на другие квартиры.К сожалению, в результате пожара погибла женщина 1992 г.р., проживавшая в квартире, где находился очаг возгорания. По предварительной версии, причиной трагедии послужило неосторожное обращение с огнём при курении в постели.К ликвидации последствий пожара привлекались 6 единиц техники и 18 человек. Сообщили в пресс-службе МЧС.