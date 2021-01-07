Не все прихожане находились на богослужении в масках, нарушалось требование Роспотребнадзора о соблюдении социальной дистанции.

7 января в день праздника Рождества Христова, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Владимира. Об этом сообщает пресс-служба Владимирской епархии.Как отмечают священнослужители, его Высокопреосвященству сослужили клирики собора, городское духовенство.По окончании богослужения было зачитано послание Патриарха Кирилла. Всех верующих поздравили с праздником. В завершении Литургии перед иконой Рождества состоялся чин славления.Все бы хорошо, но по фотографиям, на сайте епархии, видно, что ни о какой социальной дистанции и всеобщем присутствии прихожан на молебне в защитных масках говорить не приходится. Ранее Роспотребнадзор не единожды отмечал, что в храмах должна быть нанесена разметка, а пенсионеров рекомендовано не пускать на рождественские богослужения. При этом на некоторых снимках заметно, что ряду присутствующих на службе граждан явно больше 65 лет. Впрочем, материалы свидетельствуют также о том, что и другими рекомендациями санитарных врачей, как минимум, в областном центре, мягко говоря, пренебрегли.В свою очередь, «33Live.Ru» направит в адрес ведомства запрос, в котором мы поинтересуемся мнением должностных лиц Роспотребнадзора, чья задача бороться с распространением коронавируса, о несоблюдении антиковидных мер в рождественскую ночь.Напомним, что ранее редакция «33Live.Ru» писала о том, что митрополит Тихон с посланием к жителям Владимирской области и поздравил их с Рождеством Христовым.