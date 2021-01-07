Сторонники уходящего президента США Дональда Трампа ворвались в здание конгресса. Там должны были утвердить результаты выборов главы государства, на которых победил представитель Демократической партии Джо Байден.

Сторонники уходящего президента США Дональда Трампа ворвались в здание конгресса. Там должны были утвердить результаты выборов главы государства, на которых победил представитель Демократической партии Джо Байден.Сторонники Трампа устроили митинг у здания конгресса. На нем выступил Дональд Трамп.Акцию под названием "Марш за спасение Америки" организовали перед началом заседания конгресса. "Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение", – заявил собравшимся пока еще действующий глава Белого дома.После митинга сторонники Трампа прорвали полицейское оцепление и ворвались внутрь здания. Заседание конгрессменов было отложено.Полиция применила слезоточивый газ и пыталась разогнать протестующих. Несколько стражей порядка получили ранения. Также ранена одна из прорвавшихся в здание конгресса сторонниц Трампа.Вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Ненси Пэлоси эвакуировали из здания. Трамп обратился к протестующим и призвал их действовать без насилия.Новость дополняется.