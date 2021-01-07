Очередной пожар во Владимирской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

Очередной пожар во Владимирской области. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших.В 11.27 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании частного жилого дома №28 на две семьи на улице 1-го Мая в Гороховце. Пожарные не дали огню распространится по всему дому и ликвидировали пожар на площади 60 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности! В случае пожара звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).