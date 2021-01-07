Сотрудниками МЧС, при помощи автолестницы и спецустройств, спасены спасены пять жителей, среди которых был один ребёнок. Из здания эвакуировано 30 человек.

6 января 16:43 в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В Гусь-Хрустальном грел многоквартирный дом на Теплицком проспекте.Дым наблюдался из окна квартиры на четвёртом этаже. Пожарные потушили пламя на площади 12 квадратных метров.Как сообщает пресс-служба ведомства, сгорела внутренняя отделка комнаты. Сотрудниками МЧС, при помощи автолестницы и спецустройств, спасены спасены пять жителей, среди которых был один ребёнок. Из здания эвакуировано 30 человек.В результате пожара погибла 38-летняя женщина. К ликвидации происшествия привлекалось 6 единиц техники, 18 человек личного состава.