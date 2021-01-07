«Ванька» - долгожданный проект Регионального Центра культуры, детского и авторского кино.

Короткометражный фильм "Ванька" завоевал один из главных призов на фестивале авторского русскоязычного кино в Нью-Йорке, где принимали участие и фильмы начинающих режиссеров Владимирской киношколы. Этой новостью поделились авторы картины в социальных сетях.«Ванька» - долгожданный проект Регионального Центра культуры, детского и авторского кино. Фильм снял режиссёр Игорь Мельников. Он же стал автором сценария. В картине нет военных сцен и крови. В объективе - ребята, которые, несмотря на юный возраст, трудились у станков наравне со взрослыми. Фильм отсылает и к истории владимирской земли. Военную продукцию производили на станции Селиваново, в Муроме, Киржаче, Вязниках, Коврове. Главные роли - у владимирского пятиклассника Димы Домахина. Директора военного завода сыграл актёр Александр Миронов. Образ мастера Егорыча - наставника Ваньки сыграл Сергей ХолмогоровФильм был снят на спонсорские средства и вышел к 70-летию Великой Победы. Владимирские кино-энтузиасты в дальнейшем надеются на помощь областных властей.