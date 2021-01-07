Составлено свыше 1400 протоколов, выдано 380 предписаний об устранении правонарушений.

Предварительные итоги деятельности подводит Управление Россельхознадзора по Владимирской области за 2020 год.Так, в прошедшем году ведомство провело около тысячи контрольно-надзорных мероприятий. По их результатам составлено свыше 1400 протоколов, выдано 380 предписаний об устранении правонарушений.Наложены штрафы на общую сумму более 20 млн рублей, сумма взысканных штрафов составила более 10 млн рублей.Выявлено и уничтожено 452,75 кг плодоовощной продукции, запрещенной к ввозу в Россию. В результате мер реагирования при выявлении небезопасной или некачественной продукции отозвано 48 деклараций о соответствии.Всего на рассмотрение в судебные органы направлено 353 дела об административных правонарушениях по всем видам надзора.В настоящее время приставам передано более 140 постановлений для принудительного взыскания наложенных и неоплаченных штрафов.Рассмотрено более 650 обращений граждан и общественных организаций.