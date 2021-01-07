По итогам Всероссийского конкурса детского рисунка «Открой Арктику!» были отобраны 100 финалистов.
По итогам Всероссийского конкурса детского рисунка «Открой Арктику!» были отобраны 100 финалистов.
И среди них работа учащегося изостудии «Фабрика волшебства» Копылова Ивана, которая была отмечена Дипломом Лауреата за 3 место в категории 6-8 лет, сообщил Дворец детского и юношеского творчества во Владимире.
Данный конкурс приурочен к мероприятиям, связанным с председательством Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 гг. Организован Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с АНО «Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики».