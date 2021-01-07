По итогам Всероссийского конкурса детского рисунка «Открой Арктику!» были отобраны 100 финалистов.

По итогам Всероссийского конкурса детского рисунка «Открой Арктику!» были отобраны 100 финалистов.И среди них работа учащегося изостудии «Фабрика волшебства» Копылова Ивана, которая была отмечена Дипломом Лауреата за 3 место в категории 6-8 лет, сообщил Дворец детского и юношеского творчества во Владимире.Данный конкурс приурочен к мероприятиям, связанным с председательством Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 гг. Организован Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с АНО «Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики».