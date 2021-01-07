Вместо 1,6 млн рублей с клиента взыскали 40 тысяч рублей. До 14 января вердикт может быть обжалован во Владимирском областном суде.

Ленинский районный суд признал подделкой договор жителя Владимирской области на оплату услуг юриста на сумму в 1,6 млн рублей.Причиной тяжб стал контракт, заключённый между Русланом Синяковым с Сергеем Степановым. Второй готовил для клиента претензию на расторжение документов о купле-продаже машины и о выплате неустойки за срыв сроков ремонта.Разбирательства не привели к желаемому результату, но специалист все равно потребовал оплатить свои услуги в полном объёме.«В первоначальном варианте договора вознаграждение юристу составляло 30% от суммы удовлетворенных исковых требований», - утверждал в суде Руслан Синяков, который подал встречный иск о признании документа недействительным.Выяснилось, что текст был распечатан в двух экземплярах на трёх страницах. Первый лист был заполнен текстом с двух сторон, а второй – с одной, где были прописаны адреса и реквизиты.Договоры были подписаны, но оба экземпляра оказались у Сергея Степанова. Он объяснил решение тем, что они будут необходимы ему для взыскания судебных расходов.После неудовлетворительного результата судебных разбирательств клиент с удивлением узнал, что условия договора с юристом существенно скорректировались в сторону увеличения.По спорному договору было назначено две экспертизы. Установлено, что документ изготовлен на одном принтере, но лицевая и тыльная стороны распечатывались в разные даты. В итоге Фемида признала документ недействительным.Вместо 1,6 млн рублей с клиента взыскали 40 тысяч рублей. До 14 января вердикт может быть обжалован во Владимирском областном суде.