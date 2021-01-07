Гуляния пройдут в Центральном парке культуры и отдыха

Новогодние каникулы медленно подходят к своему финалу, однако это не повод для печали. Жители и гости столицы региона могут получить заряд незабываемых эмоций, посетив праздничную программу «В ожидании Рождественского чуда... ». Праздник для всех возрастов начнётся 7 января в 12.00 в Центральный парк культуры и отдыха.Посетители смогут приобщиться к традиции празднования Рождества на Руси и насладиться яркой концертной программой, которую подготовили владимирские творческие коллективы. Пляски, колядки и хороводы не дадут замёрзнуть, а рождественские открытки, сделанные своими руками на мастер-классе, станут отличными сувенирами.