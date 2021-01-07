Во Владимирской области легковушка столкнулась с лесовозом. ДТП произошло 7 января около 4 часов дня на 36 км. трассы Колокша-Кольчугино. На месте работали сотрудники полиции, медики и

Во Владимирской области легковушка столкнулась с лесовозом. ДТП произошло 7 января около 4 часов дня на 36 км. трассы Колокша-Кольчугино. На месте работали сотрудники полиции, медики и спасатели. Как сообщают в МЧС, легковой автомобиль столкнулся с прицепом от лесовоза. Судя по фото, легковушка серьёзно пострадала. От удара она вылетела в кювет. В МЧС сообщают о