Безопасность рождественских мероприятий обеспечивали более 200 сотрудников МЧС.

В ночь с 6 на 7 января православные жители Владимирской области отметили Рождество Христово.По традиции, в храмах и церквях проводятся богослужения.Сотрудники ГУ МЧС России по региону осуществили дежурство на 134 культовых объектах. Безопасность рождественских мероприятий обеспечивали более 200 сотрудников - представителей пожарно-спасательных гарнизонов и отделов надзорной деятельности.Накануне с работниками объектов были проведены инструктажи по правилам соблюдения требований пожарной безопасности.Рождественские мероприятия на территории Владимирской области прошли без происшествий.Напоминаем, что до конца новогодних и рождественских праздников территориальная подсистема РСЧС функционирует в режиме Повышенной готовности.