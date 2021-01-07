На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 января лабораторно подтверждено 165 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 января лабораторно подтверждено 165 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
44 - во Владимире
17 - в Гусь-Хрустальном районе
16 - в Муромском районе
13 - в Ковровском районе
11 - в Петушинском районе
10 - в Александровском районе
9 - в Кольчугинском районе
9 - в Юрьев-Польском районе
6 - в Киржачском районе
6 - в Гороховецком районе
5 - в Вязниковском районе
4 - в Камешковском районе
4 - в Собинском районе
7 - в Суздальском районе
2 - в Селивановском районе
1 - в Радужном
1 - в Меленковском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 19 764-случая заболевания.
4110 - во Владимире
2553 - в Гусь-Хрустальном районе
2180 - в Муромском районе
1487 - в Ковровском районе
1269 - в Александровском районе
1215 - в Петушинском районе
980 - в Вязниковском районе
934 - в Юрьев-Польском районе
736 - в Кольчугинском районе
682 - в Собинском районе
661 - в Суздальском районе
558 - в Гороховецком районе
516 - в Меленковском районе
468 - в Камешковском районе
448 - в Киржачском районе
445 - в Селивановском районе
268 - в Радужном
254 - в Судогодском районе.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.