На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 января лабораторно подтверждено 165 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 января лабораторно подтверждено 165 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.44 - во Владимире17 - в Гусь-Хрустальном районе16 - в Муромском районе13 - в Ковровском районе11 - в Петушинском районе10 - в Александровском районе9 - в Кольчугинском районе9 - в Юрьев-Польском районе6 - в Киржачском районе6 - в Гороховецком районе5 - в Вязниковском районе4 - в Камешковском районе4 - в Собинском районе7 - в Суздальском районе2 - в Селивановском районе1 - в Радужном1 - в Меленковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 19 764-случая заболевания.4110 - во Владимире2553 - в Гусь-Хрустальном районе2180 - в Муромском районе1487 - в Ковровском районе1269 - в Александровском районе1215 - в Петушинском районе980 - в Вязниковском районе934 - в Юрьев-Польском районе736 - в Кольчугинском районе682 - в Собинском районе661 - в Суздальском районе558 - в Гороховецком районе516 - в Меленковском районе468 - в Камешковском районе448 - в Киржачском районе445 - в Селивановском районе268 - в Радужном254 - в Судогодском районе.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.