На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 января лабораторно подтверждено 165 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 января лабораторно подтверждено 165 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.44 сл. в г. Владимире, 17 сл. в Гусь-Хрустальном, 16 сл. в Муромском, 13 сл. в Ковровском, 11 сл. в Петушинском, 10 сл. в Александровском, 9 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Киржачском, 6 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Вязниковском, 4 сл. в Камешковском, 4 сл. в Собинском, 7 сл. в Суздальском, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в Радужном, 1 сл. в Меленковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 19 764 случая заболевания (4110 сл. в г. Владимире, 2553 сл. в Гусь-Хрустальном, 2180 сл. о. Муром, 1487 сл. в Ковровском, 1269 сл. в Александровском, 1215 сл. в Петушинском, 980 сл. в Вязниковском, 934 сл. в Юрьев-Польском, 736 сл. в Кольчугинском, 682 сл. в Собинском, 661 сл. в Суздальском, 558 сл. в Гороховецком, 516 сл. в Меленковском, 468 сл. в Камешковском, 448 сл. в Киржачском, 445 сл. в Селивановском, 268 сл. в г. Радужном, 254 сл. в Судогодском).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.