Сегодня наши юные земляки разгромили команду «Айсберг» из Ленинградской области со счетом 17:2.

Хоккейный клуб "Судогодец" участвует во всероссийском турнире "Золотая шайба" памяти двукратного Олимпийского чемпиона Игоря Ромишевского. Соревнования проходят в эти дни в городе Вельск Архангельской области. Во вторник, 5 января "Судогодец" уже провёл одну встречу с местной командой "УЛК-2" и разгромно победил со счётом 18:0.А накануне удача была не на стороне "Судогодца" - обидное поражение от команды "Искра" из Костромской области со счётом 12:6.Сегодня наши юные земляки проводят целых два рождественских матча: против Ленинградского "Айсберга" и местной команды "УЛК". Утром судогодцы разгромили «Айсберг» - 17:2. С архангельской командой встреча начнется в 15.00. Прямые трансляции матчей можно посмотреть .Напомним, в прошлом годуXIX всероссийского турнира "Золотая шайба" проходили в Судогде.