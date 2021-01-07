В лидерах по приросту Владимир - 44 новых случая заражения.

Во Владимирской области за минувшие сутки выявлено 165 заболевших коронавирусом.В лидерах по приросту Владимир - 44 новых случая заражения, 17 - в Гусь-Хрустальном, 16 - в Муромском, 13 - в Ковровском, 11 - в Петушинском, 10 - в Александровском районах. По 9 пациентов прибавилось в Кольчугинском и Юрьев-Польском, 7 – в Суздальском, по 6 в Киржачском и Гороховецком районах. Ещё 5 инфицированных выявлено в Вязниковском, по 4 - в Камешковском и Собинском, 2 - в Селивановском районах. По 1 в ЗАТО Радужный и Меленковском районе.