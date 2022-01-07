На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 158 случаев заболевания новой...

На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 158 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:51 - во Владимире;26 - в Ковровском районе;22 - в Муромском районе;15 - в Гусь-Хрустальном районе;11 - в Кольчугинском районе;9 - в Киржачском районе;6 - в Камешковском районе;5 - в Александровском районе;3 - в Меленковском и в Суздальском районах;2 - в Юрьев-Польском, в Собинском и в Вязниковском районах;1 - в Петушинском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 82 675 случаев заболевания