На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 158 случаев заболевания новой...
На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 158 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
51 - во Владимире;
26 - в Ковровском районе;
22 - в Муромском районе;
15 - в Гусь-Хрустальном районе;
11 - в Кольчугинском районе;
9 - в Киржачском районе;
6 - в Камешковском районе;
5 - в Александровском районе;
3 - в Меленковском и в Суздальском районах;
2 - в Юрьев-Польском, в Собинском и в Вязниковском районах;
1 - в Петушинском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 82 675 случаев заболевания