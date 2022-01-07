На утро 7 января поступили сообщения об отключении энергоснабжения в 6 населённых пунктах в...

На утро 7 января поступили сообщения об отключении энергоснабжения в 6 населённых пунктах в Селивановском, Киржачском и Собинском районах. К оперативным работам привлечено 8 бригад. В течение светового дня планируется полностью восстановить энергоснабжение всех этих территорий.В департаменте ЖХК Владимирской области сообщают, для профилактики нештатных ситуаций с электроснабжением и предупреждения технологических нарушений в работе электрических сетей во всех районах региона организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ, производится дополнительная расчистка просек.За минувшие сутки, по состоянию на 9:00 7 января в регионе расчищено 4 гектара просек, в том числе в Александровском районе − 0,1 га, в Вязниковском районе − 0,6 га, в Гороховецком районе − 0,1 га, в Гусь-Хрустальном районе – 0,5 га, в Камешковском районе − 0,3 га, в Киржачском районе − 0,1 га, в Ковровском районе – 0,1 га, в Кольчугинском районе − 0,1 га, в Меленковском районе − 0,4 га, в Муромском районе – 0,1 га, в Петушинском районе − 0,1 га, в Селивановском районе – 1,1 га, в Собинском районе – 0,1 га, в Судогодском районе − 0,1 га, в Суздальском районе − 0,1 га, в Юрьев-Польском районе − 0,1 га.Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону 8-800-220-0-220ФОТО: https://www.pexels.com/ru