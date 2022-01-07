Врио губернатора Александр Авдеев побывал с рабочим визитом в Муромском районе. Он посетил завод...

Врио губернатора Александр Авдеев побывал с рабочим визитом в Муромском районе. Он посетил завод "РусТехнологии". Это единственный в области производитель качественного листового проката. Глава региона обсудил с руководством предприятия механизмы государственной поддержки.В конце прошлого года на предприятии был запущен второй современный прокатный стан - это должно вдвое увеличить производство металла и создать новые рабочие места. Также Авдеев побывал в поселке Молотицы и осмотрел местную амбулаторию. В муромском районе в ближайшем будущем планируется построить несколько новых ФАПов в сёлах Талызино, Кондраково, Степаньково, Савково и Мишино. Земельные участки уже выделены и оформлены.А во Владимире глава региона встретился с юным участником акции "Ёлка желаний". Пятилетний Илья мечтал прокатиться на пожарной машине - и его желание сбылось.Успел Александр Авдеев с женой, дочкой и сыном осмотреть красоты областного центра. Они посетили новогоднюю ярмарку и побывали в музейном комплексе "Палаты".Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Сейчас самое время как раз проникнуться историей, соприкоснуться с ней. Музей прекрасный, очень много интерактивных вещей, причем как современных, с компьютерной технологией, так и старых. Можно потрогать те вещи, которыми пользовались наши прабабушки и прадедушки, думаю, детям очень интересно.Авдеевы успели осмотреть и внутреннее убранство Успенского собора. В храме сохранились фрагменты росписи, созданной еще в 12-м веке. Врио губернатора с семьей в новогодние каникулы намерены посетить и другие достопримечательности региона. Ну, а полноценные трудовые будни начнутся уже 10 января, как отметил Александр Авдеев, за каникулы накопилось немало проблем, которые нужно решать - в основном, коммунального характера: это обрывы линий электропередачи, уборка снега и вывоз мусора.