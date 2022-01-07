Полицейские УВД на ММ присоединились ко Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и отправились в новогодний патруль с мальчиком Матвеем и его младшим братом Ильей...

Полицейские УВД на Московском метрополитене присоединились ко Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и отправились в новогодний патруль с мальчиком Матвеем и его младшим братом Ильей.Новый год – время для настоящих чудес и исполнения желаний! Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене узнали о заветной мечте 8-летнего Матвея из Москвы – покататься на настоящем полицейском автомобиле и познакомиться со стражами порядка. Как выяснилось, мальчик уже давно загадал Деду Морозу это желание, и его папа обратился в проект Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Сотрудники полиции столичного метро не могли не откликнуться и не воплотить мечту ребенка в жизнь.Заветный шар с желанием юного жителя столицы снял с праздничной елки, установленной в здании Управления внутренних дел, старший заместитель командира роты по кадровой и воспитательной работе 1 отдела полиции УВД на ММ лейтенант полиции Павел Орлов. И вот уже команда полицейских столичного метро встречают Матвея, его брата Илью и папу Андрея Валентиновича у себя в гостях.Новогодний патруль в полном составе отправился в дорогу на настоящем полицейском автомобиле с мигалками. Познакомить своих гостей с работой в полиции стражи порядка решили, разыграв выезд на место происшествия. Мальчишки с удовольствием втянулись в игру.Ребята еще долго не отпускали полицейских и задавали вопросы про их службу. Например, где полицейский прячет оружие от посторонних глаз, как служится сотрудникам и сколько часов они охраняют станцию метро, почему служебная собака не боится шума.Радостный Матвей и его брат Илья еще долго делились впечатлениями с окружающими от такой неожиданной и долгожданной встречи с полицией. Отец – Андрей Валентинович, от всего сердца поблагодарил сотрудников полиции за представившуюся возможность воплотить мечту его сына в жизнь и подчеркнул, что подобные добрые акции очень важны и необходимы для обычных людей, чтобы они смогли поверить в чудо.Отдельными подарками для ребят стали детские рюкзачки с пазлами и новогодние сладости.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене