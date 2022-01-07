Военный эксперт Виктор Литовкин поделился своим мнением по поводу беспорядков в Казахстане. Он считает, что решение ОДКБ ввести миротворцев в страну носит стратегическое значение.

Военный эксперт Виктор Литовкин поделился своим мнением по поводу беспорядков в Казахстане. Он считает, что решение ОДКБ ввести миротворцев в страну носит стратегическое значение.Эксперт уверен, что это весьма символический ход, который сильно повышает статус государств, входящих в ОДКБ, в Европе. Таким образом организация показывает себя как реальныйигрок, который может принимать серьезные решения и реализовывать их.Виктор Литовкин напомнил о ситуации в Таджикистане, на границе сКиргизией, а также упомянул Карабахский конфликт. Он заявил, что тогда ОДКБ неучаствовала в разрешение кризисов. Тогда противники организации называли ее бесполезной.Эксперт сравнил ОДКБ с НАТО, где решение принимается консенсусом. Кроме того, он отметил, что ОДКБ пришла на помощь не для защитыроссийских интересов, а для восстановления порядка вКазахстане и улаживания ситуации. Виктор Литовкин убежден, что своими действиями организация резко повышает свой авторитет на мировой арене.По данным телеграм-канала Varlamov News, Таджикистан отправитоколо 200 миротворцев в Казахстан, Армения — около 70. В МИД Белоруссии сообщили об отправке военных, но конкретный составподразделений не уточняется. Жители Бишкека вышли на митинг против отправки военных в Казахстане, парламентКиргизии перенес обсуждение этого вопроса на 7 января.Россия отправила в Казахстан десантников. Наши миротворцы возьмут под охранугосударственные и военные объекты. Количествовоенных не уточняется.Напомним, жители двух городов Казахстана с требованиемснизить цены на газ. На следующий день к акциям протестаприсоединились и в других населенных пунктах. Правительство ушло в отставку,