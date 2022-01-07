Член регионального политического совета партии Единой России Айтуган Текегалиев исполнил мечту...

Член регионального политического совета партии "Единой России" Айтуган Текегалиев исполнил мечту юной Анастасии Селезневой из Камешково. Девочка стала участницей всероссийской акции "Елка желаний". О том, как осуществляется мечта, расскажет Александр Сыпченко.О новом компьютере Анастасия Селезнева мечтала несколько лет. Несмотря на очень плохое зрение, девочка сможет освоить работу с клавиатурой благодаря специальному крупному шрифту. В комплекте и принтер - в помощь маме Анастасии.Гульнара Селезнева, мама Анастасии:- Распечатывать постоянно нужно выписки, печатать и посылать для больницы и для ребенка тоже нужно.Благотворительная акция «Елка желаний» каждый год помогает поверить в чудо ребятам, которые борются с тяжелой болезнью или находятся в тяжелой жизненной ситуации. Она уже полюбилась многим жителям Владимирской области. Традиционно участниками акции становятся активисты партии "Единая Россия", депутаты всех уровней, волонтеры и добровольцы.Айтуган Текегалиев, член регионального политического совета партии "Единой России":- Желание девочки исполнили, поэтому я думаю, что он ей поможет и в учебе, и в работе. И всегда мне каждый год хочется делать такие подарки людям, от того, что эти подарки приносят радость, мне становится самому радостно.Настоящая эстафета добра получилась и в этот раз. Айтуган Текегалиев получил ответный подарок от Насти. Елочка-оригами теперь займет самое видное место на новогоднем столе.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»