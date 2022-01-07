Одно из главных мероприятий Рождества в эти минуты проходит в Успенском кафедральном соборе. В 9:00...

Одно из главных мероприятий Рождества в эти минуты проходит в Успенском кафедральном соборе. В 9:00 здесь началась Божественная литургия. Также, в 17:00 в Богородице-рождественском монастыре митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершит Великую Вечерю.В городе готовятся и развлекательные мероприятия по случаю праздника. В парке "Дружба" в полдень состоятся «Рождественские встречи с Марьей Искусницей». Посетителей ждут веселые зимние забавы с разнообразными конкурсами и народными состязаниями. Продолжит рождественскую программу концерт с участием женской вокальной группы «Владимир» и талантливых учащихся детской Школы хореографии.В это же время гостей приглашает и Центральный парк культуры и отдыха на праздничную программу «Рождественское чудо». Здесь гостей ждёт тематическая анимационная программа с конкурсами, колядками, хороводами и зимними забавами. Продолжится праздник встречей с главным зимним волшебником страны Дедом Морозом, которая преподнесет множество сюрпризов и необыкновенных эмоций всем гостям.ФОТО: http://sobor33.ru/