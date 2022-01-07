Контракт заключат на 5 лет.

Мэрия Владимира объявила торги на шесть автобусных маршрутов: №15, №21С, №29С, №33С, №5 и №36. Итоги аукциона подведут 31 января. Контракт заключат на 5 лет.Предприятие обязано будет обеспечить линии транспортом вместимостью не менее 90 пассажиров. Машины должны иметь экокласс не ниже Евро-4. Среди требований горадминистрации – обязательное участие перевозчиков в программе обновления автопарка, а также ребрендинг под красно-белые цвета. Автобусы должны быть оснащены системой ГЛОНАСС и терминалами безналичной оплаты проезда. С 1 января 2023 года компания будет выпускать на рейсы подвижной состав не старше трёх лет.За нарушения условий договора чиновники будут вправе оштрафовать перевозчика на сумма от одной до пяти тысяч рублей.