Контракт заключат на 5 лет.
Мэрия Владимира объявила торги на шесть автобусных маршрутов: №15, №21С, №29С, №33С, №5 и №36. Итоги аукциона подведут 31 января. Контракт заключат на 5 лет.
Предприятие обязано будет обеспечить линии транспортом вместимостью не менее 90 пассажиров. Машины должны иметь экокласс не ниже Евро-4. Среди требований горадминистрации – обязательное участие перевозчиков в программе обновления автопарка, а также ребрендинг под красно-белые цвета. Автобусы должны быть оснащены системой ГЛОНАСС и терминалами безналичной оплаты проезда. С 1 января 2023 года компания будет выпускать на рейсы подвижной состав не старше трёх лет.
За нарушения условий договора чиновники будут вправе оштрафовать перевозчика на сумма от одной до пяти тысяч рублей.