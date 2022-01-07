С соблюдением коронавирусных ограничений проходят сегодня праздничные службы в православных храмах....

С соблюдением коронавирусных ограничений проходят сегодня праздничные службы в православных храмах. Верующие отмечают Сочельник. С рождественским посланием к жителям тридцать третьего региона обратился митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Поздравляю всех вас, дорогие владимирцы, браться и сёстры, с этим великим спасительным праздником рождества Христова. Это праздник детский, для всех нас... С Рождеством Христовым!