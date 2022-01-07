5-6 января прокуратура Владимирской области нашла нарушения исполнения законодательства о...

5-6 января прокуратура Владимирской области нашла нарушения исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, а также качества работы по очистке дорог, дворовых территорий, кровель домов от снега и наледи. Всего было выявлено 79 нарушений, внесено 34 представления, возбуждено 39 дел об административном правонарушении, объявлено 39 предостережений.Сотрудники Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры обнаружили сугробы и наледь на прилегающей к многоквартирным домам территории. Руководителям ООО «Стройград» и ООО «Управляющая организация», ООО «МКД Сервис» внесено 3 преставления, а также вынесено 3 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях.Ковровской городской прокуратурой по фактам выявленных нарушений вынесено 7 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях. Во Владимире вынесено 20 таких постановлений.Прокуратурой Камешковского района установлено, что ООО «Уют», ООО «Управдом» и ООО «Альтернатива» ненадлежащим образом осуществляется очистка и вывоз снега с дворовых территорий многоквартирных домов.Одновременно с этим, прокуратурой Петушинского района выявлено ненадлежащее содержание общего имущества и придомовых территорий многоквартирных домов в зимний период, находящихся в управлении ООО «УК Покров» и МУП «Аэлита». По данным фактам руководителям управляющих компаний внесены представления, а также вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.В ходе проведенной проверки выявлено наличие снежных валов, примыкающих к пешеходным переходам на территории г. Петушки, в связи с чем внесено представление.Главе администрации поселка Золотково по факту ненадлежащей очистки дорог от снега Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой внесено представление, а также вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.В связи с ненадлежащей очисткой проезжей части, зоны остановочных пунктов, Собинской межрайонной прокуратурой внесены представления руководителям МКУ «Благоустройство» г. Лакинска, МКУ «Благоустройство» пос. Ставрово, а также вынесены 2 постановления о возбуждении дела об административном правонарушении. Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой Киржачского района на территории Кипревского сельского поселения.Муромской городской прокуратурой вынесено 2 постановления о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ИП Зуева А.В., ИП Колесова М.В. в связи с ненадлежащим проведением работ по уборке снега в с. Ковардицы, д. Пестенькино, д. Дмитриевка.Устранение нарушений находится на контроле территориальных прокуроров, проверочные мероприятия продолжаются.ФОТО: www.pexels.com/ru