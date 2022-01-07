Фестиваль Путешествие в Рождество проходит на 27 площадках в центре и жилых районах Москвы. О возвращении любимого фестиваля рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит на 27 площадках в центре и жилых районах Москвы. О возвращении любимого фестиваля рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем .В этом году фестиваль посвящен новогодним и рождественским обычаям разных стран. Гостей удивит насыщенная гастрономическая программа с широким выбором национальным блюд по традиционным и оригинальным рецептам.Например, гости фестиваля могут попробовать индийский плов и венгерский гуляш, французские профитроли, немецкий штоллен, русские блины с разнообразными начинками и даже африканский суп.На площадках фестиваля проходят игры хоккеистов, действуют карусели. Посетители могут покататься на 18 бесплатных катках, поиграть в керлинг, посетить галерею дизайнерских елок.В торговых шале можно приобрести рождественские подарки и украшения.Организаторы фестиваля были вынуждены учитывать непростую санитарно-эпидемиологическую обстановку. Гостям нужно носить маски и придерживаться социальной дистанции.По этой же причине в этом году на площадках фестиваля не будет театрализованных представлений."Но я надеюсь, что это не испортило отдых миллионам москвичей и гостей нашего города", – написал Собянин."Путешествие в Рождество" проходит в Москве с 2013 года. Зимой 2019-2020 годов фестиваль продлился 50 дней – это рекорд по продолжительности. В тот раз площадки посетили более 26 миллионов человек.