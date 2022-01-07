Для владимрцев подготовлена обширная праздничная программа.

Во Владимире продолжается череда новогодних и рождественских праздников.Утром 7 января в 12.00 началась концертно-развлекательная программа «Рождество на Соборной». Перед владимирцами, собравшимися на площади у главной городской ёлки, выступили лучшие коллективы и солисты учреждений культуры. Неизменной популярностью пользуется , который стилизован под сказку Андерсена «Снежная королева».В муниципальных парках продолжаются праздничные представления, посвящённые Новому году и Рождеству. В ЦПКиО состоялся концерт «Рождественское чудо». Творческие коллективы поздравили горожан своими вокальными и хореографическими номерами. Праздничное настроение создала тематическая анимационная программа с конкурсами, колядками, хороводами и зимними забавами. Торжества завершатся сказкой под названием «Там, на неведомых дорожках... » в арт-пространстве «Мастерская сказок».В парке «Дружба» по традиции на Рождество встречали сказочную мастерицу Марью Искусницу. Хорошее настроение участникам дарили женская вокальная группа «Владимир» и талантливые воспитанники детской школы хореографии. Работала ярмарка изделий народных умельцев.Праздничные программы прошли сегодня во всех городских парках. Рождественские мероприятия продолжаются.