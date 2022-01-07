Александр Васильев объяснил, как подобрать наряд к
празднику.
Александр Васильев объяснил, как подобрать наряд к
празднику.
Эксперт отметил, что Рождество, являясь церковным праздник,
далеко от модных трендов и проявлений в одежде. Ко всему прочему, это еще и
семейный день. Не стоит делать из Рождества второй Новый год, так как это
противоречит традициям.
Женщинам историк моды советует выбирать более консервативные
наряды, без глубоких декольте, открытых ног и рук. Смелые решения отлично
подходят для Нового года, но не для религиозного праздника. "Для Рождества
нужны спокойные одежды, которые закрывают, а не открывают тело", – отметил
эксперт.
В для издания "7 Дней" Александр
Васильев показал на примере звезд отечественного шоу-бизнеса, какие из их
новогодних нарядов подошли бы для семейного празднества на Рождество, а какие –
нет. Закрытое платье в светлых тонах, как у Марии Порошиной, отлично подошло бы
для застолья с близкими.
Идеальным вариантом для Рождества за городом эксперт назвал
тематические теплые свитера для всей семьи, можно даже одинаковые, как у
актрисы Екатерины Волковой и ее домочадцев. Не стоит выбирать свитера с
открытыми плечами или декольте, а также массивные аксессуары. Лучше отдать
предпочтение светлым тканям, закрывающим тело. Яркие летние цвета историк моды
также советует оставить для курорта, а для Рождества выбирать пастельную гамму.