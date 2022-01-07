Александр Васильев объяснил, как подобрать наряд к празднику.

Александр Васильев объяснил, как подобрать наряд кпразднику.Эксперт отметил, что Рождество, являясь церковным праздник,далеко от модных трендов и проявлений в одежде. Ко всему прочему, это еще исемейный день. Не стоит делать из Рождества второй Новый год, так как этопротиворечит традициям.Женщинам историк моды советует выбирать более консервативныенаряды, без глубоких декольте, открытых ног и рук. Смелые решения отличноподходят для Нового года, но не для религиозного праздника. "Для Рождестванужны спокойные одежды, которые закрывают, а не открывают тело", – отметилэксперт.В для издания "7 Дней" АлександрВасильев показал на примере звезд отечественного шоу-бизнеса, какие из ихновогодних нарядов подошли бы для семейного празднества на Рождество, а какие –нет. Закрытое платье в светлых тонах, как у Марии Порошиной, отлично подошло быдля застолья с близкими.Идеальным вариантом для Рождества за городом эксперт назвалтематические теплые свитера для всей семьи, можно даже одинаковые, как уактрисы Екатерины Волковой и ее домочадцев. Не стоит выбирать свитера соткрытыми плечами или декольте, а также массивные аксессуары. Лучше отдатьпредпочтение светлым тканям, закрывающим тело. Яркие летние цвета историк модытакже советует оставить для курорта, а для Рождества выбирать пастельную гамму.