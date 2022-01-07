В сквере Ермакова от рук хулиганов пострадала ёлка и инсталляция стоматологии.

В Муроме вандалы испортили два новогодних арт-объекта. Об этом рассказали наши коллеги из сетевого изданияВ сквере Ермакова от хулиганов пострадала ёлка, которую подготовило управление жилищной политики. Местные жители буквально вырвали из композиции часть хвойной красавицы.«Стыдно за тех, кто не ценит наше стремление создать горожанам праздничное настроение», - отметила начальник Управления жилищной политики Анна Гребенчук.Часть инсталляции стоматологии «Династия» также стала добычей муромлян, у которых чешутся руки. Они прихватили с собой части тематического декора.Напомним, что в Муроме ежегодно проходит конкурс «Арт-ёлка». В текущем году в мероприятии участвовали 47 организаций.