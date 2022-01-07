Во Владимире, в парке культуры и отдыха Дружба прошли традиционные Рождественские встречи с...

Во Владимире, в парке культуры и отдыха "Дружба" прошли традиционные "Рождественские встречи с Марьей Искусницей". Чем мастерица с находчивым Служивым удивляли гостей в этот раз, расскажет Александр Сыпченко.Веселые зимние забавы, разнообразные конкурсы и народные состязания. Сказочная Марья Искусница и находчивый Служивый приезжают в парк "Дружба" на Рождество каждый год- это уже добрая традиция. С наибольшим волнением этого события ожидали дети, ведь именно они верят в сказку ив то, что солдатская смекалка и доброе сердце могут побороть любые невзгоды.-Готовы? Раз, два, три – опа!Развлечений, что называется хватит на всех. Если одни любят активные, спортивные соревнования, веселые хороводы, катание на лыжах и ватрушках,Другим нравится просто гулять и фотографироваться с героями русских сказок.-С внуком на саночках приехали в парк будем сейчас гулять, бегать, в снегу купаться. Очень нравится особенно для детишек, прям приятно смотреть на детишек очень нравится.Рождественская программа очень насыщенная. В ней и концерт с участием женской вокальной группы "Владимир", и выступление талантливых учащихся детской Школы хореографии. Главное чтобы было весело и задорно, говорит Наталья Ларина, участница ансамбля "Веснушки"Наталья Ларина, участница ансамбля "Веснушки" : “Мы танцуем три танца, то есть мы показываем коляду, зиму, поднимаем настроение людям, дарим им счастье”.Любители русских традиций и сказок смогли посетить и ярмарку изделий народных умельцев. На Руси во все времена ценились гостинцы и украшения, созданные своими руками.Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести-Владимир