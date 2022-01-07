К охране правопорядка были привлечены 383 полицейских и 101 единица служебного транспорта, а также сотрудники Росгвардии, ЧОПов, 53 дружинника и 11 казаков.

Во Владимирской области в ночь с 6 на 7 января полиция обеспечивала общественный порядок в 90 населенных пунктах региона. Всего состоялось 139 мероприятий, посвящённых Рождеству Христову.Как уточнили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в них приняли участие более 11 тысяч жителей и гостей губернии.К охране правопорядка были привлечены 383 полицейских и 101 единица служебного транспорта, а также сотрудники Росгвардии, ЧОПов, 53 дружинника и 11 казаков.«При проведении праздничных мероприятий нарушений не допущено», - резюмировали в МВД.