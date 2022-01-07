Владимир вошёл в список городов, качество жизни в которых признано самым высоким по итогам 2021...

Владимир вошёл в список городов, качество жизни в которых признано самым высоким по итогам 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование специалистов Финансового университета при правительстве РФ.Возглавляет рейтинг Москва, затем Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и на 5-ой строчке - Владимир.При оценке качества жизни в центре внимания были следующие темы: распространенность деструктивного поведения населения, конфликтность социальных отношений, уровень дохода населения, склонность к миграции в поисках лучшей жизни, интерес к культурным ценностям, оценка работы городского дорожного хозяйства, оценка качества медицинского обслуживания населения, качество среднего и высшего образования, оценка работы ЖКХ, климат для ведения бизнеса, состояние экологической среды в городе, уровень озабоченности населения различными проблемами. По каждому параметру были выбраны 15 лучших городов.В пояснении отмечается, что оценка качества жизни по городам страны основана на мнении россиян о различных сторонах их жизни. Данные о настроениях и оценках условий жизни населения были собраны при помощи социологических исследований, использованы также данные Росстата, Банка России и сведения из различных открытых баз данных.