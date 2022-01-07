Тысячи жителей тридцать третьего региона побывали на новогодней премьере - спортивной драме...

Тысячи жителей тридцать третьего региона побывали на новогодней премьере - спортивной драме "Чемпион мира". Картина вышла в прокат при поддержке телеканала «Россия 1». Фильм режиссера Алексея Сидорова рассказывает о самом драматичном противостоянии в истории шахмат - поединке шахматного "короля" Анатолия Карпова и гроссмейстера Виктора Корчного. Мнения зрителей - в нашем репортаже.Отечественную драму "Чемпион мира" называют одним из главных новогодних кино-хитов. В 1978-ом году в СССР шахматы были одним из самых популярных видов спорта. Газеты и журналы пестрели заголовками о матче за звание Чемпиона мира. За шахматную корону боролись действующий чемпион Анатолий Карпов и претендент - гроссмейстер Виктор Корчной.Спустя почти полвека на экранах кинотеатров такая же захватывающая, как и сам матч, спортивная драма "Чемпион мира" режиссера Алексея Сидорова. Вместе со всей страной долгожданную новогоднюю премьеру оценили и владимирские зрители.- Мне понравилось. Вот даже до слез чуть-чуть. Гордость за страну, за таких спортсменов. Состав интересный, творческий. Советую всем посмотреть!- Великолепный! Эмоции, накал, страсти! Хочется сыграть эту партию ещё раз, посмотреть это в кино.- До сих пор руки трясутся. Сюжет такой сильный. В то же время и переживаешь - я сама немножко в шахматы играю, поэтому через меня это все прошло. Все это на самом деле было, все это испытываешь.- Очень трогательно.- Характерно, патриотично, полезно, здорово!- Идите с семьей обязательно на этот фильм!Работа над сценарием была кропотливой. Алексей Сидоров изучал документальную хронику и воспоминания участников той встречи.Образ молодого Анатолия Карпова воплотил актер Иван Янковский, он лично встречался с прославленным шахматистом, изучал манеру его поведения, стиль речи, мимику и жесты.Иван Янковский, актер:- Безусловно, сложно, и для меня это очень личная работа. От всех моих предыдущих ролей отличающаяся и зрелая, потому что такого персонажа, закрытого и зацикленного в какой-то момент сильно на себе, я никогда не играл.Роль Корчного, который, по мнению партийного руководства СССР, предал родину, попросив политического убежища в Голландии, досталась Константину Хабенскому. Актеры прошли серьезную шахматную подготовку, чтобы динамика и интрига партии были настоящими.Съемки фильма шли около года. Процесс усложнила пандемия коронавируса. Вся съемочная группа смогла выдохнуть только после финального монтажа. "Чемпион мира" получился не только интересным, но и пугающе реалистичным, трогательным. Оценить всю красоту игры - актеров и шахматистов можно во всех кинотеатрах страны.Любовь Клюквина, Семен Карпов. “Вести-Владимир»