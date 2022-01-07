В ночь с 6 на 7 января 2022 г. на территории 90 населенных пунктов Владимирской области обеспечен правопорядок при проведении 139 мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова, в которых приняло участие более 11 тысяч жителей и гостей Владимирской области.В обеспечении охраны общественного порядка непосредственно при проведении мероприятий задействовалось 383 сотрудника органов внутренних дел и 101 единица служебного автотранспорта, а также военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, 53 народных дружинника и 11 казаков.При проведении мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.