Прокуратура Владимирской области выявила 79 нарушений в уборке снега с дорог и придомовых территорий, а также наледи с крыш зданий. Проверки продолжаются. Как уточнили в пресс-службе ..

Прокуратура Владимирской области выявила 79 нарушений в уборке снега с дорог и придомовых территорий, а также наледи с крыш зданий. Проверки продолжаются.Как уточнили в пресс-службе ведомства 5-6 января нарушения зафиксированы во Владимире, Коврове, Гусь-Хрустальном, Селиванском, Камешковском, Киржачском, Петушинском, Собинском и Меленковском районах. Внесено 34 представления, возбуждено 39 административных дел, объявлено 39 предостережений.Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой внесено три преставления руководителям компаний «Стройград», «Управляющая организация» и «МКД Сервис», а также заведено три дела об административных правонарушениях.Ковровские прокуроры возбудили 7 дел, владимирские - 20.Прокуратурой Камешковского района также установлено, что ООО «Уют», ООО «Управдом» и ООО «Альтернатива» ненадлежащим образом осуществляется очистка и вывоз снега из дворов.В Петушинском районе есть претензии к «УК Покров» и МУП «Аэлита».«Выявлено наличие снежных валов, примыкающих к пешеходным переходам», - уточнили в ведомстве.Кроме «управляшек», надзорный орган намерен наказать и чиновников. В списке проштрафившихся: МКУ «Благоустройство» города Лакинска, МКУ «Благоустройство» посёлка Ставрово, глава администрации посёлка Золотково.Подрядчики, которые занимаются расчитской деревень, также попали на карандаш. Муромской городской прокуратурой вынесено два постановления о возбуждении дел против ИП Зуева и ИП Колесова, которые плохо чистят снег в Ковардицах, Пестенькино и Дмитриевке.Устранение нарушений находится на контроле ведомства.