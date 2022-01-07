С 31 декабря по 6 января во Владимирской области произошло 50 пожаров. Удалось спасти 7 человек....

С 31 декабря по 6 января во Владимирской области произошло 50 пожаров. Удалось спасти 7 человек. На пожарах пострадали трое и один человек погиб. Причины 19 пожаров в настоящее время устанавливаются дознавателями МЧС России, в остальных случаях предварительные причины уже известны: электрика, неосторожное обращение с огнём и печное отопление. Кроме того, дознаватели МЧС России в качестве предварительной версии возгорания автомобиля в Александрове рассматривают поджог.Оставленные у трубы дымохода отопительной печи вещи спровоцировали пожар 1 января в деревне Илькино Киржачского района. В результате пожара сгорели внутренняя отделка и имущество бани на общей площади 25 кв. м. Аналогичный пожар произошёл накануне Нового года в деревне Старово Киржачского района. Огнём уничтожено 54 кв. м внутренней отделки и имущества бани. Кроме того, 14 из 50 пожаров спровоцировали неисправные электросети и электрическое оборудование.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области