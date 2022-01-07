Во Владимирской области на 7 января выявлено 158 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился у 51 ..

Во Владимирской области на 7 января выявлено 158 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился у 51 человека. Ещё 26 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 22 - в Муромском, 15 - в Гусь-Хрустальном, 11 - в Кольчугинском, 9 - в Киржачском, 6 - в Камешковском, 5 - в Александровском, 3 - в Меленковском и Суздальском, 2 - в Юрьев-Польском, Собинском и Вязниковском, 1 - в Петушинском районах. С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 82 675 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 19 419 случаев во Владимире, 9253 - в Гусь-Хрустальном районе, 9210 - в округе Муром.