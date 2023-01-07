Арбитражный суд Владимирской области отклонил иск французского дома высокой моды Christian Dior к...

Арбитражный суд Владимирской области отклонил иск французского дома высокой моды Christian Dior к муромскому предпринимателю.Исковые требования касались защиты авторских прав. Об этом сообщается в картотеке на сайте суда.Абдукахоров Кахрамон, предприниматель из деревни Прудищи Муромского района, продает одежду, обувь, косметику, часы и аксессуары. Видимо он торговал товарами с обозначением бренда Dior, чем привлек внимание правообладателей. Парижская фирма потребовала от предпринимателя около 750 тысяч рублей.Оказывается, "кутюрье" из Муромского района ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение авторских прав. Так, арбитражный суд оштрафовал Абдукахорова на 30 тысяч рублей за продажу контрафактных чехлов и наушников для iPhone. Еще 20 тысяч рублей были взысканы за торговлю наушниками фирмы Harman.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos