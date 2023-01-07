30 лет? Вы серьезно? Это каббала! Да можно 2 квартиры купить за переплату банку! и это лишь часть ответов людей, которые категорически против ипотеки, снимая при этом жилье. Но иметь свой дом, свои стены – эта потребность в безопасности. Когда мы точно знаем, что у нас есть свое место, то освобождается много энергии на реализацию своего потенциала и сил для достижения поставленных целей. О плюсах ипотеки рассказала специалист по ипотечному кредитованию, эксперт по недвижимости Любовь Баринова.

"30 лет? Вы серьезно? Это каббала! Да можно 2 квартиры купить за переплату банку!" и это лишь часть ответов людей, которые категорически против ипотеки, снимая при этом жилье. Но иметь свой дом, свои стены – эта потребность в безопасности. Когда мы точно знаем, что у нас есть свое место, то освобождается много энергии на реализацию своего потенциала и сил для достижения поставленных целей.О плюсах ипотеки рассказала.Почти у каждого человека минимум раз в жизни встаёт квартирный вопрос.. Когда создается новая семья, когда в ней рождаются дети, когда родители хотят вложиться в недвижимость "на будущее" для своих детей, когда он переезжает в другой город и др. Но что выгоднее в каждом из случаев? Копить или взять ипотеку?Копить – значит ждать. Сколько? Неизвестно...Ипотека – приобрести здесь и сейчас, но на заемные у банка деньги.Если человек не сталкивался с кредитами на большие суммы, то ипотека может пугать. Ко всему прочему не дают принять решение ипотечные страхи и мифы такие как "большой срок ипотеки, если уволят, огромная переплате по процентам и масса других. В данном случае рекомендую уделить время и получить ответ на каждое сомнение. К примеру:Миф 1. "Большой срок кредита" – по статистике, ипотеку выплачивают за 7-10 лет. Как говорят заемщики, обязательства стимулируют к большему заработку. И уже легче берут вторую ипотеку.Миф 2. "А если уволят..." – создать резервный фонд на 3 платежа по ипотеке. Открыть счет, на котором будет подушка безопасности именно для оплаты ипотечного кредита. В случае увольнения за 3 месяца найти новую работу. Так же существует «Страхование от недобровольной потери работы». Пока заемщик в поиске новой работы, страховая компания выплатит платежи – но не более 6 месяцев.Миф 3. "Большой процент по переплате" – он зависит от срока ипотечного кредита. Чем срок больше, тем переплата выше. И тут главное – не пойти на уловку ума и не решиться на короткий срок по кредиту так как это будут большие платежи, чем можно себе позволить лишь бы не переплатить по процентам. Решением будет комфортный платеж и досрочные платежи с сокращением срока кредита. Таким образом, переплата по процентам будет уменьшаться – и без дискомфорта для семейного бюджета.И так разобрать каждый возникающий вопрос.Разбираемся с альтернативой ипотеки – попытками копить всю сумму. Сколько времени уйдет на это? Какие квартиры за это время можно упустить? Какие возможности пройдут мимо, пока все средства будут уходить в кубышку "На квартиру"?Инфляция – главный враг накоплений. К концу года накопленные 100 рублей превращаются в 90. Еще через год – в 80 рублей. Инфляция не планомерно двигается. Накопленный миллион тает, квартиры дорожают. Накопив 3 млн рублей за 5 лет, трудно приобрести то, на что рассчитывали пять лет назад. Там ценник уже миллионов 7. И эта гонка бесконечна.Если в момент накопления приходится еще и снимать жилье? То за какой срок реально будет достичь цели?Плюсы в аренде есть.Мобильность в перемещении. Если нет привязки к месту или городу, то это решение. Снимать рядом с работой или школой детей. Как временная мера – отличный вариант.Время на накопление средств на первый взнос. Или когда дети вырастают и хотят жить самостоятельно.В других случаях ипотека как решение выглядит привлекательнее.Каждый платеж вы платите за своё. Становитесь собственником. Ваши деньги в вашей квартире.Размер платежа по ипотеке на весь срок фиксируется. В отличие от аренды. Рекомендуемый размер платежа не должен превышать 30-40% от общей суммы доходов семьи.Прописка, постоянное место жительства.Комфорт, который создается для себя. Выбирая квартиру для себя, люди выбирают локацию с лучшей транспортной доступностью, школами с хорошими рейтингами и развитой инфраструктурой. Квадратный метр в хорошей локации через год будет дороже.Интерьер, ремонт – всё по своему желанию. Часто в арендуемых квартирах не разрешают менять ничего. А квартира – это больше, чем просто место, где люди спят. Своя квартира – свобода действий в ней, возможность наполнения себя и близких теплом и заботой. В своей квартире дети свободны мечтать (на стенах красками) , взрослые наполняться идеями, отдыхать, а не жить под гнетом того, что кругом чужое и хрупко.Сегодня покупка квартиры в ипотеку является более выгодным решением. После подписания постановлений о Господдержке строительной отрасли и семейных пар действует сниженная ставка – 6%. А субсидированные ставки 3-7% на первичный рынок недвижимости дают больше возможностей приобрести квартиры с более низкими платежами по ипотеке.Новостройки не обязательно ждать ждать 3-5 лет. Много объектов , которые сдаются вот-вот – 2-6 месяцев. Минимальный размер первоначального взноса – 15% от стоимости квартиры. Накопив на него, можно уже начинать рассматривать варианты с ипотекой. И уже сейчас жить там, где будут исполняться мечты.