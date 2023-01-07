На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 января 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 января 2023 года лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:6 сл. во Владимире,2 сл. в Александровском районе,5 сл. в Гусь-Хрустальном районе,1 сл. в Камешковском районе,1 сл. в Вязниковском районе,1 сл. в Суздальском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 178731 случай заболевания.