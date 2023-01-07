Эксклюзив От Новосибирска – эстафета древнему Суздалю. Как сообщает корреспондент ГТРК Владимир...

ЭксклюзивОт Новосибирска – эстафета древнему Суздалю. Как сообщает корреспондент ГТРК Владимир Анастасия Сахарова, сегодня в Новосибирске, на Михайловской набережной состоялась торжественная передача символа Новогодней столицы России - электронной снежинки. Ее разработал программист Денис Рябичев.Снежинка «выращивалась» как настоящая, только в электронных условиях. Уникальный новогодний символ на экране создали мэр Новосибирска Анатолий Локоть глава администрации Суздаля Сергей Сахаров. Планшет со снежинкой уедет в древний город. Напомним, в следующем, 2024 году Суздаль отметит своё тысячелетие и одновременно, впервые получит статус новогодней столицы России. По словам Сергея Сахарова, в следующем году Суздаль постарается удивить и гостей и жителей региона. Учесть опыт городов, которые уже получили почётный статус «новогодней столицы» и одновременно с этим подчеркнуть самобытность города с тысячелетней историей."Это большая ответственность. Суздаль заслужил право стать новогодней столицей России. В ходе подготовки к тысячелетнему юбилею очень многое сделано, особенно в прошлом году при поддержке главы региона Александра Авдеева. Это чувствуют и жители , и гости древнего города. Подготовка продолжается. Так что планируйте провести следующий Новый год в Суздале", – отметил глава администрации Суздаля Сергей Сахаров.Также в Рождество на набережной Оби состоялся Всероссийский фестиваль колокольных звонов. В нем приняла участие звонарь суздальского Ризоположенского женского монастыря Наталья Чичерова. 10 мастеров звонарного искусства со всей России исполнили как сольные, так и ансамблевый трезвон. Гвоздем программы стало совместное современное исполнение звонарей и сибирского диджея.