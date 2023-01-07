Свои праздничные поздравления в Рождество Христово передает митрополит Владимирский и Суздальский...
<a href="https://33live.ru/novosti/07-01-2023-mitropolit-vladimirskij-i-suzdalskij-tixon-pozdravlyaet-zhitelej-s-rozhdestvom-xristovym.html" target="_blank">Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон поздравляет жителей с Рождеством Христовым</a> - Свои праздничные поздравления в Рождество Христово передает митрополит Владимирский и Суздальский...
[url=https://33live.ru/novosti/07-01-2023-mitropolit-vladimirskij-i-suzdalskij-tixon-pozdravlyaet-zhitelej-s-rozhdestvom-xristovym.html]Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон поздравляет жителей с Рождеством Христовым[/url] - Свои праздничные поздравления в Рождество Христово передает митрополит Владимирский и Суздальский...