За ткацким станком работают и руками, и ногами! Это даже сравнивают с вождением машины. Заправляют...
За ткацким станком работают и руками, и ногами! Это даже сравнивают с вождением машины. Заправляют её шерстью, льном, хлопком или шелком. А вот "права" на неё не нужны, но с педалями всё равно придется разобраться.
-Что это за педали? Газ, тормоз? Как ими руководить?
-Конечно, же нет. Эти педали пережимают нити.
Ткацкий стан в уголке ремесел один из самых древних экспонатов. Ему больше 120 лет. На нем ткали половики крестьянки Владимирской губернии. А сейчас традиции продолжает новое поколение. Арина Анашкина и Лиля Самсонова ткут вдвоем. Говорят так быстрее и веселее.
Арина Анашкина и Лиля Самсонова:
- Это намного интереснее, чем сидеть в телефоне. Конечно, в интернете тоже можно найти, что было до, но здесь можно ещё потрогать и поделать, что делали наши предки.
Для ткачества нужно набить руку. Иначе на один половичок может уйти год. При малейшей ошибке приходится распускать изделие.
- Всё я поломала.
Если ткать не получается, отчаиваться не стоит. В кузнице практикуют навыки холодной ковки. Ребята куют подкову на удачу.
Женя и Антон:
-Самое главное держать подкову, чтобы она не выскочила.
-Самая главная задача у тебя? А мне просто ударить?
-А счастья привалит?
-Да?
-А вам сколько уже привалило?
-Много!
Здесь повезло. А теперь пробуем лозоплетение. Гриша Фролов с этим ремеслом только знакомится. И пока практикуется вот на таком тренажере. Мечтает сплести свою первую корзину из Ивовых прутьев.
Гриша Фролов:
-Берем ветку и проводим между этими палочками.
-Давай попробуем вместе со мной.
-Ой-ой-ой. Это сколько сил надо иметь, чтобы её согнуть.
-Не знаю.
Работы профессиональных умельцев можно увидеть в Кольчугинском музее. Их больше тысячи, собирались почти четверть века.
Светлана Буклеревич, руководитель историко-краеведческого музея "Летопись родного края":
- Поиск и сбор экспонатов начался с октрытия станции "Юных туристов". Это 1988 год. У нас занимались здесь туристы, краеведы. Они совершали экспедиции и походы и приносили от туда предметы быта, различные находки.
Встречают гостей и в русской избе. Здесь и большой деревянный стол, за ним собиралась вся семья, и "красный угол", и домашняя утварь.
Женя Данилов:
- Это ступа с пестом, где зерна хозяюшка отделяла от шелухи. А рядом стоит ручная мельница, где эти зерна превращаются в муку.
Душа русского дома - печь! Она сложена по всем правилам печного искусства.
Какая изба без самовара? В музее "Летопись родного края" их больше 30! Разных форм и размеров.
Это самовар на одну чашку или на одного человека и называется он эгоист, ведь только человек эгоист может один пить чай. Большинство самоваров из Тулы, но есть и один Кольчугинский. Именно его чаще всего растапливают щепками и шишками.
Елена Романова, педагог-организатор историко-краеведческого музея "Летопись родного края":
- Чай, к сожалению, отличается. Шишки дают запах, привкус не то, что сейчас. Конечно, воду мы берем тоже колодезную.
Главное сокровище музее - люди, которые бережно хранят традиции и передают из поколения в поколение исторические знания о земле и быте.
Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир"