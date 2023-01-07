За ткацким станком работают и руками, и ногами! Это даже сравнивают с вождением машины. Заправляют...

За ткацким станком работают и руками, и ногами! Это даже сравнивают с вождением машины. Заправляют её шерстью, льном, хлопком или шелком. А вот "права" на неё не нужны, но с педалями всё равно придется разобраться.-Что это за педали? Газ, тормоз? Как ими руководить?-Конечно, же нет. Эти педали пережимают нити.Ткацкий стан в уголке ремесел один из самых древних экспонатов. Ему больше 120 лет. На нем ткали половики крестьянки Владимирской губернии. А сейчас традиции продолжает новое поколение. Арина Анашкина и Лиля Самсонова ткут вдвоем. Говорят так быстрее и веселее.Арина Анашкина и Лиля Самсонова:- Это намного интереснее, чем сидеть в телефоне. Конечно, в интернете тоже можно найти, что было до, но здесь можно ещё потрогать и поделать, что делали наши предки.Для ткачества нужно набить руку. Иначе на один половичок может уйти год. При малейшей ошибке приходится распускать изделие.- Всё я поломала.Если ткать не получается, отчаиваться не стоит. В кузнице практикуют навыки холодной ковки. Ребята куют подкову на удачу.Женя и Антон:-Самое главное держать подкову, чтобы она не выскочила.-Самая главная задача у тебя? А мне просто ударить?-А счастья привалит?-Да?-А вам сколько уже привалило?-Много!Здесь повезло. А теперь пробуем лозоплетение. Гриша Фролов с этим ремеслом только знакомится. И пока практикуется вот на таком тренажере. Мечтает сплести свою первую корзину из Ивовых прутьев.Гриша Фролов:-Берем ветку и проводим между этими палочками.-Давай попробуем вместе со мной.-Ой-ой-ой. Это сколько сил надо иметь, чтобы её согнуть.-Не знаю.Работы профессиональных умельцев можно увидеть в Кольчугинском музее. Их больше тысячи, собирались почти четверть века.Светлана Буклеревич, руководитель историко-краеведческого музея "Летопись родного края":- Поиск и сбор экспонатов начался с октрытия станции "Юных туристов". Это 1988 год. У нас занимались здесь туристы, краеведы. Они совершали экспедиции и походы и приносили от туда предметы быта, различные находки.Встречают гостей и в русской избе. Здесь и большой деревянный стол, за ним собиралась вся семья, и "красный угол", и домашняя утварь.Женя Данилов:- Это ступа с пестом, где зерна хозяюшка отделяла от шелухи. А рядом стоит ручная мельница, где эти зерна превращаются в муку.Душа русского дома - печь! Она сложена по всем правилам печного искусства.Какая изба без самовара? В музее "Летопись родного края" их больше 30! Разных форм и размеров.Это самовар на одну чашку или на одного человека и называется он эгоист, ведь только человек эгоист может один пить чай. Большинство самоваров из Тулы, но есть и один Кольчугинский. Именно его чаще всего растапливают щепками и шишками.Елена Романова, педагог-организатор историко-краеведческого музея "Летопись родного края":- Чай, к сожалению, отличается. Шишки дают запах, привкус не то, что сейчас. Конечно, воду мы берем тоже колодезную.Главное сокровище музее - люди, которые бережно хранят традиции и передают из поколения в поколение исторические знания о земле и быте.Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир"