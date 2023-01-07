В ближайшую субботу мэр Новосибирска передаст древнему городу снежинку, являющуюся символом события.

Суздаль 7 января станет новогодней столицей России 2023-2024 годов. В ближайшую субботу мэр Новосибирска передаст древнему городу снежинку, являющуюся символом события.Текущий год в качестве «Новогодней столицы России» встретил именно Новосибирск. Высокий статус перешёл ему от Нижнего Новгорода.Мероприятие по передаче эстафеты состоится на Михайловской набережной сибирского города 7 января в 17 часов. Церемония вручения проводится каждый год. Суздальцы получат интерактивную снежинку, созданную новосибирцами.Добавим, что проект «Новогодняя столица РФ» стартовал в 2021 году. К слову, Владимир уже был удостоен почётного звания.