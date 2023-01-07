8 января 2023 года по народному календарю отмечается христианский праздник Собор Пресвятой...

8 января 2023 года по народному календарю отмечается христианский праздник Собор Пресвятой Богородицы.В народе праздник получил название «Бабьи каши», так как было принято 8 января варить каши, угощать и чествовать повитух — женщин, помогавших в родах.В этот день, сразу после наступления Рождества Христова, верующие чтут память Богоматери. Традиция празднования Собора Пресвятой Богородицы зародилась с VII века.Что запрещено делать в этот день?Нельзя работать. Запрет касался прежде всего будущих родителей. По поверьям, если они ослушаются предков, то ребенок родится нездоровым.Опасно разбить в этот день посуду. По примете, придут в семью горе и несчастье.Запрещено что-либо брать из рук повивальной бабки – это тоже к проблемам со здоровьем малыша. Нужно было прежде положить предмет на стол.Не разрешалось показывать младенца после рождения 40 дней.Не стоит женщине есть пригоревшую кашу, потому что муж будет изменять.Нельзя выносить мусор из дома – можно потерять удачу.Не пускали в дом с новорожденным путников и гостей, потому что вместе с ними счастье может уйти.Не разрешалось считать деньги, потому что можно лишиться всего, что нажил.Народные приметы на 8 января 2023 года:Снег к рукам прилипает – к теплуЕсли поутру синички кричат — значит, к вечеру будет морозЕсли зяблики запели, скоро потеплеетЕсли после заката небо красное, то сильно похолодаетСеверный ветер – к морозуВьюга и мороз 8 января сулят холодное летоСолнечное и ясное утро – к хорошему урожаю просаПригоревшая в этот день каша – к снегопадуУслышать пение синиц – к ночным заморозкамЕсли вороны собираются в стаи и кружатся, то скоро будет вьюгаЕсли галдят вороны — быть снегопадам и метелям.Обильный снег предвещала и подрумянившаяся в печи кашаСчиталось, что ясная погода в этот день обещает хороший урожай проса.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos